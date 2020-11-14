Збірна Португалії вдома мінімально поступилась Франції в рамках 5-го туру Ліги націй.

Португалія – Франція 0:1

Гол: Канте, 54

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Єдиний м'яч зустрічі на 54-й хвилині забив півзахисник французів Нгола Канте, добивши м'яч у сітку з близької відстані.

Відео голу Канте