Роналду не врятував: Франція перемогла Португалію та вийшла у фінал чотирьох – відео
Збірна Португалії вдома мінімально поступилась Франції в рамках 5-го туру Ліги націй.
Португалія – Франція 0:1
Гол: Канте, 54
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Єдиний м'яч зустрічі на 54-й хвилині забив півзахисник французів Нгола Канте, добивши м'яч у сітку з близької відстані.
Відео голу Канте
- Саме цей єдиний м'яч достроково гарантував Франції вихід у фінал чотирьох Ліги Націй, який повинен відбутися вже в наступному році.
- Завдяки успіху підопічні Дідьє Дешама одноосібно очолили турнірну таблицю, відірвавшись від Португалії на 3 очка.
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