Португалия – Франция: видео всех голов 1/4 финала Евро-2024: видео всех голов
5 июля 2024, 22:31Читати новину українською
В пятницу, 5 июля, началась стадия четвертьфинала на чемпионате Европы по футболу. Закрывает программу игрового дня матч между сборными Португалии и Франции.
Путевку в четверку лучших на континенте разыгрывают в Гамбурге на "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток прозвучал в 22:00, пишет 24 Канал.
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