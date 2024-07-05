Путевку в четверку лучших на континенте разыгрывают в Гамбурге на "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток прозвучал в 22:00, пишет 24 Канал.

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