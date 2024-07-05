Путівку до четвірки найкращих на континенті розігрують у Гамбургу на "Фолькспаркштадіон". Стартовий свисток пролунав о 22:00, пише 24 Канал.
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У п'ятницю, 5 липня, розпочалася стадія чвертьфіналу на чемпіонаті Європи з футболу. Закриває програму ігрового дня матч між збірними Португалії та Франції.
Путівку до четвірки найкращих на континенті розігрують у Гамбургу на "Фолькспаркштадіон". Стартовий свисток пролунав о 22:00, пише 24 Канал.
Читайте також Роналду проти Мбаппе: онлайн-трансляція матчу Португалія – Франція на Євро-2024