Путівку до четвірки найкращих на континенті розігрують у Гамбургу на "Фолькспаркштадіон". Стартовий свисток пролунав о 22:00, пише 24 Канал.

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