В пятницу, 4 июля, на Евро-2024 состоятся две встречи 1/4 финала. На вечер вынесена игра в Гамбурге, где сборная Португалии померится силами с Францией, пишет 24 Канал.

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Битва атакующих команд

Команда Дидье Дешама воспринималась одним из фаворитов чемпионата Европы. Впрочем, пока Мбаппе и компания скорее разочаровывают фанатов. "Ле Бле" забили всего три мяча, два из которых были автоголами от соперника.

Еще один гол французы оформили с пенальти. Поэтому несмотря на надежную игру в защите (только один пропущенный гол) "Ле Бле" не реализуют свой мощный атакующий потенциал.

Похожее можно сказать и о Португалии. Подопечные Роберто Мартинеса поразили только в матче с Турцией (3:0). Зато победа над чехами далась только в компенсированное время, грузинам лузитаны проиграли, а скромную Словению прошли только по пенальти.

Теперь же эти две сборные должны определить судьбу путевки в полуфинал. Португальцы подошли к матчу без потерь, тогда как Франции придется обойтись без Адриена Рабьо. Основной центрхав перебрал желтых карточек.

Ориентировочные составы:

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш – Пальинья, Витинья – Бернарду Силва, Фернандеш, Леау – Роналду.

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Канте, Чуамени – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Тюрам.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Португалия – Франция пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также встречу вживую можно будет увидеть на региональных каналах Общественного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Франция. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.