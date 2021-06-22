Повторение финала: прогноз на топ-матч Евро-2020 Португалия – Франция

Португалия 23 июня сыграет против Франции в топ-матче группы F на Евро-2020. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом жарком противостоянии.

Роналду – Мбаппе: ожесточенная битва лидеров

Франция лидирует в группе F, в ее активе 4 очка. Португалия дышит в спину французам – 3 пункта. Сразу за ней идет немецкая сборная, у которой также 3 балла. Таблицу замыкает венгерская команда.

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В предыдущей игре французы неожиданно сыграли вничью с Венгрией (1:1). Единственный гол за команду Дешама забил Антуан Гризманн. Португальцы первыми открыли счет во встрече против Германии. Но все изменилось в конце тайма и во второй 45-минутке. Когда команда Йоахима Лёва активизировалась и продемонстрировала великолепный уровень футбола. В итоге – 2:4 победа Германии.

История противостояний

Франция и Португалия сыграли между собой 27 матчей, в которых тотальным преимуществом обладают французы – 19 побед. Лишь в 6 поединках победу праздновали португальцы. Еще 2 встречи завершались ничьей.

Последний раз сборные играли между собой в ноябре 2020 года. Тот матч завершился минимальной победой французов 0:1. Франция попытается отомстить сопернику за болезненное поражение в финале Евро-2016, который завершился со счетом 1:0.

Прогноз букмекеров от Favbet

Центральный матч тура Португалия – Франция состоится 23 июня в 22:00.

Эксперты отдают небольшое предпочтение гостям из Франции – 2,34. Победа португальцев оценена несколько хуже – 3,85. Ничья в этом жарком противостоянии – 2,95.

Победой французов 0:1 или 0:2 скорее всего завершится матч – 6,20 и 8,10 соответственно. Хотя бы минимальный успех португальской сборной во главе с Криштиану Роналду оценен в 8,40. В одном из таймов успех также будет праздновать команда Дидье Дешама – 1,65.

Первыми нули на табло размочат гости – 1,82. А на то, что первыми огорчат голкипера соперника футболисты из Португалии – 2,47.

Сколько пенальти будет назначено в игре? Ни одного – 1,45. Один 11-метровый – 3. Также букмекеры склоняются к тому, что команды доиграют матч в полных составах.

Кто может забить во встрече?