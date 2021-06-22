Роналду – Мбаппе: пекельна битва лідерів

Франція лідирує у групі F, у її активі 4 очки. Португалія дихає у спину французам – 3 пункти. Відразу за нею йде німецька збірна, у якої також 3 бали. таблицю замикає угорська команда.

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У попередній грі французи несподівано зіграли внічию з Угорщиною (1:1). Єдиний гол за команду Дешама забив Антуан Грізманн. Португальці ж першими відкрили рахунок у зустрічі проти Німеччини. Але все змінилось наприкінці тайму та у другій 45-хвилинці. Коли команда Йоахіма Льова активізувалась та продемонструвала чудовий рівень футболу. У підсумку – 2:4 перемога Німеччини.

Історія протистоянь

Франція та Португалія зіграли між собою 27 матчів, у яких тотальною перевагою володіють французи – 19 звитяг. Лише у 6 поєдинках перемогу святкували португальці. Ще 2 зустрічі завершувались нічиєю.

Востаннє збірні грали між собою у листопаді 2020 року. Той матч завершився мінімальною перемогою французів 0:1. Франція спробує помститись супернику за болючу поразку у фіналі Євро-2016, який завершився з рахунком 1:0.

Центральний матч туру Португалія – Франція відбудеться 23 червня о 22:00.

Прогноз букмекерів від Favbet

Експерти віддають невелику перевагу гостям із Франції – 2,34. Звитяга португальців оцінена дещо гірше 3,85. Мирова у цьому спекотному протистоянні – 2,95.

Перемогою французів 0:1 або 0:2 швидше за все завершиться матч – 6,20 та 8,10 відповідно. Бодай мінімальний успіх португальської збірної на чолі з Кріштіану Роналду оцінений у 8,40. В одному із таймів успіх також святкуватиме команда Дідьє Дешама – 1,65.

Першими нулі на табло розмочать гості – 1,82. А на те, що першими засмутять голкіпера суперника футболісти з Португалії – 2,47.