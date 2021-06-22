Статистка противостояния Германия – Венгрия

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в июне 2016 года. Автогол Адама Ланга и мяч Томаса Мюллера принесли Германии победу 2:0.

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Победа стала для немцев третьей в последних четырех матчах против венгров. Единственное поражение (0:2) на этом отрезке сборная Германии потерпела в товарищеском матче в июне 2004 года.

До победы со счетом 5:2 в товарищеской встрече в Будапеште в августе 2001 года Германия (ФРГ) не могла выиграть в пяти матчах против Венгрии – 4 ничьи и 1 поражение.

Это будет первый официальный матч команд после финала чемпионата мира-1954, где сборная ФРГ победила 3:2.

Каковы шансы команд выйти в плей-офф

Германия выйдет в 1/8 финала, если не проиграет. Германия займет первое место в группе, если победит, а Франция потеряет очки. Германия займет третье место, если сыграет вничью, а Франция проигрывает, или если уступит вместе с Португалией.

Венгрия выйдет в 1/8 финала, если победит. Если венгры победят, а Франция проигрывает, судьба второго места будет решаться по разнице забитых и пропущенных мячей. Венгрия займет третье место, если победит, а параллельный матч завершится ничьей.

Германия – Венгрия: прогноз Favbet на матч Евро-2020

Сборная Германии примет Венгрию в родном Мюнхене. Поэтому букмекеры уверены в победе команды Йоахима Лева. Победу "маншафт" букмекеры оценивают коэффициентом 1,21.

Впрочем, Венгрию отнюдь не стоит списывать со счетов. Подопечные Марко Росси едва не остановили действующих чемпионов португальцев и отобрали очки у чемпионов мира французов.

Поэтому матч с Венгрией для Германии точно не будет легкой прогулкой, учитывая еще и то, что на кону будет плей-офф. Победу Венгрии оценивают коэффициентом 14, когда на ничью в игре букмекеры дают коэффициент 7,50.

Германия и Венгрия не могут похвастаться идеальной игрой в обороне. Обе команды пропустили в предыдущих матчах на Евро. Букмекеры предлагают коэффициент 2,14 на тотал голов в матче больше 3.5.

Кто забьет гол

Каай Хаверц – коэффициент 2,20

Илкай Гюндоган – коэффициент 2,70

Янош Хан – коэффициент 6

Адам Салаи – коэффициент 5,50

Поединок Германия – Венгрия состоится 23 июня в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало игры в 22:00.