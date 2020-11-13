Португалия – Франция: где смотреть онлайн матч Лиги наций
В субботу, 14 ноября, Португалия и Франция встретятся в рамках 5 тура Лиги наций-2020. Посмотреть топ-матч в Украине можно онлайн и по телевидению.
Поединок Португалия – Франция состоится 14 ноября в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж". Об этом сообщает 24 канал.
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Начало поединка Португалия – Франция в 21:45.
Где смотреть игру
Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Португалия – Франция будет на телеканале "Футбол 3". Начало трансляции со стадиона в 21:40.
Смотреть онлайн матч Португалия – Франция можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.
Португалия и Франция – лидеры своей группы. Команды в очном матче могут определить, кто займет первое место.
Предыдущая игра между командами завершилась ничьей на поле Франции.
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