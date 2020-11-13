В субботу, 14 ноября, Португалия и Франция встретятся в рамках 5 тура Лиги наций-2020. Посмотреть топ-матч в Украине можно онлайн и по телевидению.

Поединок Португалия – Франция состоится 14 ноября в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало поединка Португалия – Франция в 21:45.

Где смотреть игру

Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Португалия – Франция будет на телеканале "Футбол 3". Начало трансляции со стадиона в 21:40.

Смотреть онлайн матч Португалия – Франция можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Важно. Доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".

Португалия и Франция – лидеры своей группы. Команды в очном матче могут определить, кто займет первое место.

Предыдущая игра между командами завершилась ничьей на поле Франции.