В субботу, 14 ноября, в 5-м туре Лиги наций силами померяются сборные Португалии и Франции. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

Португалия – Франция: прогноз

Обе сборные в 3-м туре Лиги наций не смогли определить победителя в этом противостоянии. В итоге матч завершился неинтересной "сухой" ничьей 0:0. Похоже, в этом поединке болельщики снова не увидят много голов, пишет 24 канал.

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До матча команды занимают две первые строчки в группе. Португалия и Франция в своем активе имеют по 10 очков. Поэтому победа в этой встрече позволит выйти в единоличные лидеры группы.

Перед поединком Португалия провела товарищеский матч против Андорры, в котором не оставили шансов сопернику 7:0. Если португальцы не имели проблем, то французские футболисты не смогли дать достойный бой неуступчивой Финляндии. Неожиданно для всех болельщиков победу одержали гости из Финляндии – 0:2.

История противостояний

Сборные 26 раз выходили на одно поле, но фаворитом в этом противостоянии является Франция, которая 18 раз завершала поединки в свою пользу. Еще 6 побед есть в активе португальской сборной. Два матча завершались ничьей.

Разница в голах в этом противостоянии тоже дает понять, кто может стать победителем в этом противостоянии. 29:49 в пользу Франции.

Матч 5-го тура группы Лиги наций Португалия – Франция состоится в субботу, 14 ноября, в 21:45

На кого ставят букмекеры Marathonbet

По мнению букмекеров в этом матче нет явного фаворита. Коэффициенты на победу команд являются довольно таки одинаковыми. Но небольшое преимущество отдают таки Португалии – 2,52. На победу гостей из Франции – 3,26. Эксперты не исключают и ничью в этом поединке – 3,35.

Важно! У Marathonbet на эту встречу – нулевая маржа. Именно здесь самые высокие коэффициенты на любой итог этого противостояния.

Именно на ничью 1:1 стоит самый низкий коэффициент перед матчем – 5,65. На успех португальской сборной 1:0 стоит коэффициент 6,80. А вот такую минимальную победу Франции оценили в 8,00.

Также предпочтение в первом голе отдают хозяевам. Скорее всего португальцы первыми размочат счет на табло – 1,98. На первый гол в исполнении французских гостей – 2,29.

Очередной результативный удар можно будет увидеть в исполнении звездного португальца Криштиану Роналду – 2,30. За Францию вероятно забьет гол нападающий Антуан Гризманн – 3,35.

Специалисты склоняются к тому, что команды хотя бы в одном тайме сыграют в ничью – 1,43.