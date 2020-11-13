У суботу, 14 листопада, Португалія та Франція зустрінуться у рамках 5 туру Ліги націй-2020. Переглянути топ-матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок Португалія – Франція відбудеться 14 листопада в Лісабоні на "Ештадіу да Луж". Про це повідомляє 24 канал.

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Початок поєдинку Португалія – Франція о 21:45.

Де дивитися гру

Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Португалія – Франція буде на телеканалі "Футбол 3". Початок трансляції зі стадіону о 21:40.

Дивитися онлайн матч Португалія – Франція можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Португалія та Франція – лідери своєї групи. Команди в очному матчі можуть визначити, хто посяде перше місце.

Попередня гра між командами завершилася нічиєю на полі Франції.