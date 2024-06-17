Игра состоится в Лейпциге на "Ред Булл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Португалия – Чехия

Это будет шестая очная встреча между соперниками. Преимущество в личных противостояниях имеют португальцы, которые до этого одержали четыре победы, а единственное поражение потерпели в четвертьфинале Евро-1996.

Последний раз команды играли в одной группе в Лиге наций в 2022 году. Тогда в двух поединках чехи не забили ни одного мяча (0:2 и 0:4).

На континентальное первенство обе сборные пробились напрямую через отборочный турнир. Чехия заняла второе место, где уступила Албании, но опередила Польшу. При этом португальцы катком проехались по своим соперникам, одержав все 10 побед с общим счетом 36:2.

Поединок между этими командами можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". К сожалению, этот матч не попал в список 22-х поединков Евро-2024, которые будут транслировать по местным телеканалам Суспільного.

К слову. В группе F также сыграют Турция и Грузия. Свой очный поединок они проведут несколько раньше – в 19:00.

Отметим, что на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция и обзор матча сразу после финального свистка.