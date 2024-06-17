Гра відбудеться у Лейпцигу на "Ред Булл Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Португалія – Чехія

Це буде шоста очна зустріч між суперниками. Перевагу в особистих протистояннях мають португальці, які до цього здобули чотири перемоги, а єдиної поразки зазнали у чвертьфіналі Євро-1996.

Востаннє команди грали в одній групі в Лізі націй у 2022 році. Тоді у двох поєдинках чехи не забили жодного м'яча (0:2 та 0:4).

На континентальну першість обидві збірні пробилися напряму через відбірковий турнір. Чехія посіла друге місце, де поступилася Албанії, але випередила Польщу. Натомість португальці катком проїхалися по своїх суперниках, здобувши всі 10 перемог із загальним рахунком 36:2.

Поєдинок між цими командами можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". На жаль, цей матч не потрапив у список 22-х поєдинків Євро-2024, які будуть транслювати по місцевих телеканалах Суспільного.

До слова. У групі F також зіграють Туреччина та Грузія. Свій очний поєдинок вони проведуть дещо раніше – о 19:00.

Зазначимо, що на сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція та огляд матчу одразу після фінального свистка.