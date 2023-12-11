Без основного защитника: Шахтер опубликовал заявку игроков на решающий матч Лиги чемпионов

Марино Пушич не сможет рассчитывать на травмированного правого защитника Ефима Коноплю. Все остальные важные исполнители готовы к бою против Порта.

В среду 13 октября донецкий Шахтер проведет заключительный матч в группе Лиги чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича измеряется силами на выезде из Порту. пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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"Горняки" уже вылетели в Португалию. Наставник команды взял с собой 28 игроков. Главной потерей является отсутствие правого защитника Ефима Конопли, травмировавшегося две недели назад. Также из-за повреждений нет Дмитрия Чигринского.

: Дмитрий Ризнык, Артур Рудько, Тимур Пузанков, Денис Твардовский.: Гиорги Гочолейшвили, Ярослав Ракицкий, Валерий Бондарь, Став Лемкин, Николай Матвиенко, Эдуард Козик, Иракли Азаров, Педриньо, Новатус Мироши.: Тарас Степаненко, Дэнил Кастилло, Георгий Судаков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Невертон, Алексей Кащук, Марьян Швед.: Даниил Сикан, Кевин Келси, Богдан Вьюник.

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Отметим, что Шахтер набрал 9 очков в пяти матчах Лиги чемпионов и занимает третье место в группе. Порт имеет столько же очков, как и "горняки", но опережают благодаря победе в первом туре.

Команда Марино Пушича гарантировала себе евровесну. Победа над Порту покинет Шахтер именно в Лиге чемпионов, тогда как потеря очков отправит в Лигу Европы.