В среду 13 октября донецкий Шахтер проведет заключительный матч в группе Лиги чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича измеряется силами на выезде из Порту. пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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"Горняки" уже вылетели в Португалию. Наставник команды взял с собой 28 игроков. Главной потерей является отсутствие правого защитника Ефима Конопли, травмировавшегося две недели назад. Также из-за повреждений нет Дмитрия Чигринского.
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Отметим, что Шахтер набрал 9 очков в пяти матчах Лиги чемпионов и занимает третье место в группе. Порт имеет столько же очков, как и "горняки", но опережают благодаря победе в первом туре.
Команда Марино Пушича гарантировала себе евровесну. Победа над Порту покинет Шахтер именно в Лиге чемпионов, тогда как потеря очков отправит в Лигу Европы.