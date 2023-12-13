Злой гений для "горняков": легионер Порту оформил дубль в ворота Шахтера – видео гола

В среду, 13 декабря, Порту и Шахтер борются за выход в плей-офф Лиги чемпионов-2023/2024. После первого тайма счет во встрече 2:1 в пользу португальского клуба.

Порту удалось быстро открыть счет в ключевой встрече. Галену затолкал мяч в сетку владений Шахтера, который ровно через 20 минут ответил голом от Сикана, пишет 24 Канал.

Смотрите также Сикан не подвел: форвард Шахтера забил свой четвертый гол в Лиге чемпионов

И снова гол от Галена

Этот гол от "горняков" еще больше разозлил хозяев поля. Что привело к голу в раздевалку от Порта. Галену оформил дубль, забивший свой четвертый гол в ворота "горняков" за 1,5 матча. Бразилец мощно приложился к мячу, а в момент полета мяч коснулся ноги Бондаря, пытавшегося заблокировать удар.

Видео второго гола Галену

В первом тайме "горняки" уступают Порту 2:1. Этот результат отнюдь не подходит команде Пушича, которой нужно только побеждать в этом поединке.