Порту вдалось швидко відкрити рахунок у ключовій зустрічі. Галену заштовхав м'яч у сітку володінь Шахтаря, який рівно через 20 хвилин відповів голом від Сікана, пише 24 Канал.

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І знову гол від Галену

Цей гол від "гірників" ще більше розізлив господарів поля. Що привело до гола у роздягальню від Порту. Галену оформив дубль, який забив свій четвертий гол у ворота "гірників" за 1,5 матчі. Бразилець потужно приклався до м'яча, а у момент польоту м'яч доторкнувся до ноги Бондаря, який намагався заблокувати удар.

Відео другого голу Галену

У першому таймі "гірники" поступають Порту 2:1. Цей результат, аж ніяк, не підходить команді Пушича, якій потрібно лише перемагати у цьому поєдинку.