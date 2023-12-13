Прощай, Лига чемпионов: Шахтер пропустил третий гол от Порту

Португальская команда полностью воспользовалась ошибкой в центре поля футболиста Шахтера. Результативную атаку "драконов" красиво завершил Тареми.

Поединок против Порту с первых минут неудачно складывался для "горняков". Уже на 9-й минуте матча Галено отправил первый мяч в сетку ворот Ризныка, пишет 24 Канал.

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Футболисты Шахтера сумели организовать ответный гол на 29-й минуте поединка. Гол-близнец в ворота Порту забил Сикан после паса Зубкова.

Однако еще до перерыва "драконы" снова вышли вперед. Злой гений Шахтера Галено оформил дубль.

А на 62-й минуте встречи Порту забил третий гол. Хозяева поля воспользовались обрезкой в центре поля Судакова, после чего мяч попал к Галено, который отдал пас на Тареми. Иранский форвард мощно пробил под левую стойку.

Видео гола Тареми