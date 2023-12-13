Поєдинок проти Порту з перших хвилин невдало складався для "гірників". Вже на 9-й хвилині матчу Галено відправив перший м'яч до сітки воріт Різника, пише 24 Канал.

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Футболісти Шахтаря зуміли організувати гол у відповідь на 29-й хвилині поєдинку. Гол-близнюк у ворота Порту забив Сікан після пасу Зубкова.

Проте ще до перерви "дракони" знову вийшли вперед. Злий геній Шахтаря Галено оформив дубль.

А на 62-й хвилині зустрічі Порту забив третій гол. Господарі поля скористалися обрізкою в центрі поля Судакова, після чого м'яч потрапив до Галено, який віддав пас на Таремі. Іранський форвард потужно пробив під ліву стійку.

Відео голу Таремі