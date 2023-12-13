Порту – Шахтер: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф Лиги чемпионов

На стадионе "Драгау" состоится главная игра дончан в этом году. Онлайн-трансляция матча Порту – Шахтер доступна на сайте 24 Канала.

В среду, 13 декабря, в Лиге чемпионов пройдут последние матчи тура групповой стадии. Свою судьбу будет решать и Шахтер, сыграющий на выезде из Порту. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Команда Марино Пушича уже гарантировала себе евровесну и до сих пор сохраняет шанс на плей-офф ЛЧ. "Горняки" имеют по 9 баллов из Порту, но уступают "драконам" из-за результата очной встречи.

В первом туре Порту выиграл на выезде со счётом 3:1. Поэтому для выхода в 1/8 финала дончанам необходима только победа. Любой другой результат направит украинскую команду в Лигу Европы.

Смотреть онлайн матч Порту – Шахтер в Украине можно будет на платформе Megogo и Volia TV. Сайт 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Порту – Шахтер. Здесь также будут опубликованы голы матча, а по окончании – видеообзор всей игры.