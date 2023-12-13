В оккупированном Донецке поддержали Шахтер накануне битвы в Лиге чемпионов: приятные фото

О "горняках" не забывают украинские патриоты в оккупированном городе. Фанаты развесили шарфы из лого клуба по всему Донецку.

Донецкий Шахтер готовится к решающему матчу в группе Лиги чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича сыграет лобовую встречу с Порту на выезде. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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"Горняки" – единственный представитель Украины в этом турнире, поэтому неудивительно, что Шахтер будет поддерживать вся страна. При этом поддерживать дончан будут и на оккупированных территориях.

Движение сопротивления "Жовта стрічка" показало фотографии из временно оккупированного Донецка. Патриоты развесили шарфы из лого Шахтера по городу и призывом поддержать родную украинскую команду.

Как поддерживают Шахтер в Донецке:

Напомним, что родной город Шахтера находится под российской оккупацией с 2014 года. Поэтому "горняки" были вынуждены принимать соперников во Львове, Харькове и Киеве, а с начала полномасштабного вторжения принимают оппонентов по еврокубкам в Варшаве и Гамбурге.

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В первых пяти матчах этой Лиги чемпионов дончане набрали 9 очков и гарантировали проход в евровесну. Шахтер имеет столько же баллов, что и Порту, но уступает оппоненту из-за поражения в первом матче (1:3). Так что в завершающей игре "горняков" устроит только победа.