Денежные аппетиты: европейский гранд отказался от трансфера Цыганкова из-за прихоти игрока

Виктор Цыганков хочет перейти в новый клуб на хорошее для себя условие. Но не каждая команда готова удовлетворить пожелания вингера Динамо.

Португальский Порту не заинтересован в трансфере вингера Динамо Виктора Цыганкова. Украинский футболист будет искать клуб, который сможет удовлетворить его денежные аппетиты.

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Требования украинца

Несмотря на пониженную цену на Виктора Цыганкова, португальский коллектив не будет бороться за игрока. Также "драконов" даже не прибавляет вариант забрать футболиста бесплатно летом. Цыганков хочет получать в новом клубе около трех миллионов евро в год. Этот критерий является одним из главных факторов подбора потенциального клуба украинцем. Кто сможет удовлетворить Цыганкова, тот получит игрока.

Ситуация Цыганкова