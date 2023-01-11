Челси договорился с Атлетиком о переходе Жоау Феликса. Португалец будет защищать цвета лондонского клуба до конца сезона.
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Ранее сообщалось, что за аренду Феликса Челси заплатит Атилетико 11 миллионов евро Также аристократы полностью возьмут на себя заработную плату португальца. Перед подписанием соглашения с Челси Феликс должен был заключить контракт с "матрасниками" до 2027 года.
Феликс приходит на помощь Челси. В состоянии "аристократов" есть проблемы на позиции крайнего нападающего. В матче в рамках АПЛ против Манчестер Сити в дебюте поединка травмировались Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич. Жоау должно достойно заменить этих футболистов.
Мудрику нет места в Челси
- Переход португальца в Челси включает красный свет Михаилу Мудрику по поводу его трансфера в состояние "синих".
- Феликс рассматривался как альтернативный вариант руководством Челси в случае недоговоренности с украинским вингером. Выходит, что "синие" не нашли общего языка с Шахтером.