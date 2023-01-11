Челси договорился с Атлетиком о переходе Жоау Феликса. Португалец будет защищать цвета лондонского клуба до конца сезона.

Достойно внимания Малиновский готовится к дебюту: украинец попал в заявку на матч Лиги 1

Ранее сообщалось, что за аренду Феликса Челси заплатит Атилетико 11 миллионов евро Также аристократы полностью возьмут на себя заработную плату португальца. Перед подписанием соглашения с Челси Феликс должен был заключить контракт с "матрасниками" до 2027 года.

Феликс приходит на помощь Челси. В состоянии "аристократов" есть проблемы на позиции крайнего нападающего. В матче в рамках АПЛ против Манчестер Сити в дебюте поединка травмировались Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич. Жоау должно достойно заменить этих футболистов.

Мудрику нет места в Челси