В одном из моментов борьба за мяч привела к смешному эпизоду. Дензел Дюмфрис попытался интересным образом остановить соперника, выигравшего борьбу за мяч, пишет 24 канал.

Подробнее об игре Интер сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира Порту

Борьба есть – шорт нет

Защитник Интера уже в падении зацепился за шорты нападающего Вендерсона Галено и снял их с него. Форвард Порту остался на футбольном поле только в трусах.

Такой эпизод изрядно рассмешил футбольных фанатов. Защитник "нерадзурри" показывал арбитру, что ничего не сделал. Галено просил судью показать нарушителю хотя бы желтую карточку.

Футболист Интера снял шорты с соперника: смотрите видео

Напомним, что ответный матч закончился без забитых голов. Порту расписало нулевую мировую дома против Интера. Итак, итальянский клуб идет в четвертьфинал Лиги чемпионов, ведь первый поединок закончился минимальной победой Интера 1:0. Единственный и победный гол забил Ромелу Лукаку.

14 марта определился еще один четвертьфиналист ЛЧ. Им стало Манчестер Сити, во второй встрече уничтожило РБ Лейпциг 7:0 после 1:1 в Германии.