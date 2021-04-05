Челси 3 апреля неожиданно проиграл Вест Бромвичу в АПЛ. На послематчевой тренировке команды Томаса Тухеля едва не произошла драка.

Эмоции на тренировке

Конфликт в лондонском клубе произошел 4 апреля на тренировке. Участниками драки стали немецкий защитник Антонио Рюдигер и испанский вратарь Кэпа Аррисабалага.

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Все началось с того, что Рюдигер влетел в подкате в голкипера. После чего словесная перепалка между футболистами Челси едва не переросла в драку. Только одноклубники смогли разнять Рюдигера и Кепу.

После такого неприятного инцидента главный наставник "аристократов" Томас Тухель досрочно выгнал с тренировки Рюдигера. Немецкий защитник осознал, что поступил неправильно и позже попросил прощения у голкипера.

После этого Тухель заявил, что конфликт между футболистами исчерпан. Никаких санкций Челси против футболистов из-за этой ссоры применять не будет.

В предыдущем туре клуб из Лондона дома проиграл Вест Бромвичу со счетом 2:5. Уже с 29-й минуты "Челси" играл в меньшинстве из-за удаления Тиагу Силвы. Оба футболиста провели эту встречу на скамейке для запасных.

Следующий матч лондонский клуб сыграет 7 апреля в 1/4 финала Лиги чемпионов против Порту. Ответный Матч состоится 13 апреля.