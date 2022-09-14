Порту – Брюгге 0:4

Голы: Хутгла, 15 (пен), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

За Брюгге выступает два игрока сборной Украины – Роман Яремчук и Эдуард Соболь. Однако оба футболиста матч против Порта во вторник, 13 сентября, начали в запасе.

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Они вышли на поле уже после перерыва, когда Брюгге уже трижды забил в ворота соперников. В первом тайме отличился Хутгла. Нападающий сам заработал пенальти и сам его реализовал.

В начале второго тайма в ворота Порту влетело еще два гола. Сначала Сова первым сориентировался после отскока мяча к нему. А потом и Сков Нильсен забил гол.

Именно автора третьего гола и поменял Яремчук. И даже имел возможность забить. Но с его ударом головой голкипер справился.

А вот с чем не справился Диого Коста, так это с ударом Нуса уже на последней минуте матча. Так счет и стал 0:4 в пользу гостей.

Для Брюгге это уже вторая победа в Лиге чемпионов. В первом туре команда победила немецкий Байер.

Видеообзор матча Порту – Брюгге