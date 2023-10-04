Порту и Барселона – соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. Так что от результата их матча зависит и дальнейшая судьба "горняков" в турнире. Хотя и самому Шахтеру нужно набирать очки в своих матчах. Потому что первую игру – против Порту – украинская команда уже проиграла.

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Барселона же в нынешнем сезоне Лиги чемпионов стартовала с разгромной домашней победы над Антверпеном. Поэтому в матче Порту – Барселона и определится, какая команда станет лидером группы после второго тура.

Матч Порту – Барселона начнется в 22.00.

Официальная трансляция матча Порту – Барселона в Украине будет производиться на платформах Megogo и Volia TV. Доступ к трансляции требует регистрации и осуществляется на платной основе.

На сайте 24 Канала будет текстовая онлайн-трансляция матча Порту – Барселона. Здесь также будут опубликованы голы матча, а по окончании игры – видеообзор.