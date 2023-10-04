Порту та Барселона – суперники донецького Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів. Тож від результату їх матчу залежить і подальша доля "гірників" у турнірі. Хоча і самому Шахтарю треба набирати очки у своїх матчах. Бо першу гру – проти Порту – українська команда вже програла.

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Барселона ж в цьому сезоні Ліги чемпіонів стартувала з розгромної домашньої перемоги над Антверпеном. Тож у матч Порту – Барселона і визначиться, яка команда стане лідером групи після другого туру.

Матч Порту – Барселона розпочнеться о 22:00.

Офіційна трансляція матчу Порту – Барселона в Україні буде здійснюватися на платформах Megogo та Volia TV. Доступ до трансляції вимагає реєстрації та здійснюється на платній основі.

На сайті 24 Каналу буде текстова онлайн-трансляція матчу Порту – Барселона. Тут також будуть опубліковані голи матчу, а по закінченні гри – відеоогляд.