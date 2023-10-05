Еще в первом тайме поединок Порту – Барселона досрочно закончился для польского нападающего "блаугранас" Роберта Левандовского. Нападающий получил повреждение в борьбе с Давидом Кармой.

Подробнее об игре Барселона с трудом обыграла Порту перед двумя встречами с Шахтером в Лиге чемпионов: видео

Ненужное изъятие "блаугранас"

Вместо травмированного Левандовского на поле вышел Ферран Торрес, ставший в конце первого тайма автором единственного и победного гола в поединке Лиги чемпионов.

Вероятно, травма Роберта не является серьезной и заставит его пропустить ближайшие встречи Барсы.

Уже в компенсированное время матча Гави получил для себя вторую желтую карточку и оставил Барселону в меньшинстве. Из-за этого удаление 19-летний полузащитник не сыграет против Шахтера в третьем туре группового розыгрыша ЛЧ.

Отметим, что каталонский клуб минимально обыграл на выезде Порту и завоевал максимальные 6 баллов в двух турах группового розыгрыша. Барселона единолично возглавила группу. В другом матче группы "Н" Шахтер закамбечил в игре против Антверпена 2:3.

Впереди Барселоны сразу две встречи подряд против "горняков" в ЛЧ. Сначала 25 октября команда Хави примет украинский коллектив, а уже 7 ноября будут гостить на поле Шахтера в немецком Гамбурге.

К слову. В текущем сезоне Левандовский провел уже 10 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Гави тоже принял участие в 10 поединках каталонцев – 2 мяча и одна результативная передача.