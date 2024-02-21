Порту – Арсенал 1:0

Гол: Галено, 90+4

В заявке "канониров" на матч с Порту вновь отсутствовал Александр Зинченко. Украинский защитник продолжает находиться в лазарете после повреждения икроножной мышцы, пишет 24 Канал.

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В первом тайме Арсенал больше владел мячом. Однако самый опасный момент создали футболисты Порту. На 21-й минуте поединка на ударной позиции оказался бразилец Галено. Обидчик Шахтера ударом в одно касание проверил прочность стойки, а на добивании мяч просвистел мимо ворот.

Видео эпических промахов Галено

На перерыв команды ушли без забитых голов. Во второй половине встречи сценарий не изменился. Было очевидно, что соперники отдали предпочтение дисциплинированной игре в обороне. По-настоящему опасных моментов не хватало.

Микель Артета с помощью замен попытался оживить игру в атаке. Однако академический стиль игры не изменился практически до финального свистка.

Казалось, что матч завершится вничью. Однако на 4-й компенсированной минуте Галено нанес фантастический удар с дальней дистанции.

Видео гола Галено

1:0 – хозяева поля вырвали победу в первом матче противостояния.

Важно! Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал – Порту состоится в Лондоне 12 марта.

Видеообзор матча Порту – Арсенал