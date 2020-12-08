Портрет Марадоны хотят разместить на банкнотах в Аргентине
Изображение Диего Марадоны может появиться на аргентинских песо. После обращений болельщиков такое решение готовы рассмотреть и местные сенаторы.
Аргентинский сенатор Норма Дуранго предложила разместить изображение Диего Марадоны на банкнотах. Речь идет о банкнотах номиналом 1000 песо или выше, пишет La Nacion.
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На обороте этой банкноты предлагается изобразить "гол века", который Марадона забил в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года.
Смотрите видео гола века Марадоны
Кроме того, изображение Марадоны должно выйти и на серии марок, выпуск которых запланирован в 2021 году.
Добавим, что банкнота номиналом 1000 песо является крупнейшей в Аргентине.
Инициатива сенатора является не первой попыткой разместить изображение Марадоны на аргентинских банкнотах. Вскоре после смерти легендарного футболиста в интернете была создана петиция с соответствующей просьбой. А в соцсетях даже разместили варианты, как может выглядеть такая банкнота.
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