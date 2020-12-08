Портрет Марадони хочуть розмістити на банкнотах в Аргентині
Зображення Дієго Марадони може з'явитися на аргентинських песо. Після звернень вболівальників таке рішення готові розглянути й місцеві сенатори.
Аргентинська сенаторка Норма Дуранго запропонувала розмістити зображення Дієго Марадони на банкнотах. Мова йде про банкноти номіналом 1000 песо або вище, пише La Nacion.
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На звороті цієї банкноти пропонується зобразити "гол століття", який Марадона забив у ворота збірної Англії у чвертьфіналі Чемпіонату світу 1986 року.
Дивіться відео голу століття Марадони
Окрім того, зображення Марадони має вийти і на серії марок, випуск яких запланований у 2021 році.
Додамо, що банкнота номіналом 1000 песо є найбільшою в Аргентині.
Ініціатива сенаторки є не першою спробою розмістити зображення Марадони на аргентинських банкнотах. Невдовзі після смерті легендарного футболіста в інтернеті була створена петиція з відповідним проханням. А в соцмережах навіть розмістили варіанти, як може виглядати така банкнота.
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