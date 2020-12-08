Зображення Дієго Марадони може з'явитися на аргентинських песо. Після звернень вболівальників таке рішення готові розглянути й місцеві сенатори.

Аргентинська сенаторка Норма Дуранго запропонувала розмістити зображення Дієго Марадони на банкнотах. Мова йде про банкноти номіналом 1000 песо або вище, пише La Nacion.

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На звороті цієї банкноти пропонується зобразити "гол століття", який Марадона забив у ворота збірної Англії у чвертьфіналі Чемпіонату світу 1986 року.

Нагадаємо, в цьому матчі Марадона відзначився дублем. Цілком ймовірно, що перший гол він забив за допомогою руки. Відтак цей гол отримав назву "Рука Бога". Другий гол Марадона забив, обвівши декількох суперників. Це взяття воріт і назвали "голом століття".

Дивіться відео голу століття Марадони

Окрім того, зображення Марадони має вийти і на серії марок, випуск яких запланований у 2021 році.

Додамо, що банкнота номіналом 1000 песо є найбільшою в Аргентині.

Ініціатива сенаторки є не першою спробою розмістити зображення Марадони на аргентинських банкнотах. Невдовзі після смерті легендарного футболіста в інтернеті була створена петиція з відповідним проханням. А в соцмережах навіть розмістили варіанти, як може виглядати така банкнота.