Попал со 100 метров: в Чили голкипер забил гол-красавец из-за всего поля – невероятное видео

Поединок чемпионата Чили между Коло-Коло и Кобресалем привлек внимание футбольных болельщиков со всего мира. А особенно гол в исполнении голкипера Кобресаля.

Голкипер Кобресаля Леандро Рекена на 77-й минуте открыл бомбардирские качества, когда счет в матче уже был 2:0 в пользу его команды. Ничего не предвещало беды для команды Коло-Коло, ведь вратарь соперника просто выбил мяч из собственных ворот, пишет 24 Канал.

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Невероятное взятие ворот

Однако мяч с невероятной скоростью полетел на часть поля гостей, перелетел через голкипера Коло-Коло, далеко вышедшего из ворот и залетевшего в сетку владений гостей. Голкипер Брайан Кортес извинялся перед своими одноклубниками, пока 35-летний Рекена вместе с командой праздновал свой невероятный гол.

Этот мяч увеличил преимущество Кобресаля до 3:0.

Чилийский клуб не обращался в Книги рекордов Гиннеса для регистрации исторического результативного удара Аргентинский голкипер Рекена провел свой 10-й матч в текущем сезоне и забил свой первый гол. В общей сложности в этих поединках пропустил 15 мячей и однажды сыграл на ноль.

Видео гола голкипера в чемпионате Чили

По информации издания TNT Sports Chile , этот вратарский гол Рекена может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как гол с самого далекого расстояния. Голкипер забил с расстояния в 101 метр. К этому моменту действующий рекорд принадлежит Тому Кингу, отличившемуся голом с 96,01 метра в матче Ньюпорт – Челтнем в 4-й лиге Англии.

Отметим, что Коло-Коло отквитал один гол на пятой компенсированной до матча минуте, но больше гостей не хватило. В итоге – 3:1, победа Кобресаля.