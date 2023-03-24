Голкіпер Кобресаля Леандро Рекена на 77-й хвилині відкрив у собі бомбардирські якості, коли рахунок у матчі вже був 2:0 на користь його команди. Нічого не віщувало біди для команди Коло-Коло, адже воротар суперника просто вибив м'яч із власних воріт, пише 24 Канал.

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Неймовірне взяття воріт

Однак м'яч з неймовірною швидкістю полетів на частину поля гостей, перелетів через голкіпера Коло-Коло, який далеко вийшов із воріт та залетів у сітку володінь гостей. Голкіпер Браян Кортес перепрошував перед своїми одноклубниками, поки 35-річний Рекена разом із командою святкував свій неймовірний гол.

Цей м'яч збільшив перевагу Кобресаля до 3:0.

Цікаво! За інформацією видання TNT Sports Chile, цей воротарський гол Рекена може потрапити у Книгу рекордів Гіннеса, як гол із найдальшої відстані. Голкіпер забив із відстані 101 метр. До цього моменту чинний рекорд належить Тому Кінгу, який відзначився голом із 96,01 метра у матчі Ньюпорт – Челтнем аж у 4-й лізі Англії.

Наразі чилійський клуб не звертався у Книги рекордів Гіннеса для реєстрації історичного результативного удару. Аргентинський голкіпер Рекена провів свій 10-й матч у поточному сезоні та забив свій перший гол. Загалом у цих поєдинках пропустив 15 м'ячів та одного разу зіграв на нуль.

Відео голу голкіпера у чемпіонаті Чилі

Відзначимо, що Коло-Коло відквитав один гол на п'ятій компенсованій до матчу хвилині, але на більше гостей не вистачило. У підсумку – 3:1, перемога Кобресаля.