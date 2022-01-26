Матч между командами должен был начаться в среду, 26 января, в 10:00, на одном из тренировочных полей в турецком Серике. Но из-за снегопада поле оказались в непригодном для игры состоянии и травмоопасными. Поэтому игру перенесли в Анталию, а время начала матча изменили на 12:00.

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Уже на первой минуте Металлист пропустил гол. После ошибки голкипера и защитников во время розыгрыша мяча в собственной штрафной площадке, соперники перехватили его – Мауридес забивал уже в пустой угол ворот.

Сравнять счет Металлисту удалось на 22-й минуте. После розыгрыша штрафного и выстрела с левого фланга Порох в касание отправил мяч мимо голкипера в ворота.

Для Металлиста это был четвертый товарищеский матч во время первых зимних сборов в Турции. В четверг команда проведет еще один спарринг – против польской Варты. Это будет последний матч на этих сборах для харьковской команды.