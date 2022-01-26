Матч між командами мав розпочатися в середу, 26 січня, о 10:00, на одному з тренувальних полів в турецькому Сіреку. Але через снігопад поле виявилися у непридатному для гри стані та травмонебезпечними. Відтак гру перенесли до Анталії, а час початку матчу змінили на 12:00.

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Вже на першій хвилині Металіст пропустив гол. Після помилки голкіпера та захисників під час розіграшу м'яча у власному штрафному майданчику, суперники перехопили його – Маурідес забивав вже у порожній кут воріт.

Зрівняти рахунок Металісту вдалося на 22-й хвилині. Після розіграшу штрафного та прострілу з лівого флангу Порох в дотик відправив м'яч повз голкіпера у ворота.

Для Металіста це був четвертий товариський матч під час перших зимових зборів в Туреччині. У четвер команда проведе ще один спаринг – проти польської Варти. Це буде останній матч на цих зборах для харківської команди.