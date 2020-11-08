Евгений Левченко заявил, что матч команды начнут осторожно, но "горнякам" больше нужна победа, а особенно для тренера Каштру. Под которым сильно зашаталось кресло из-за неудовлетворительных результатов команды, сообщает zbirna.com.

Ключевой матч для Каштру

По словам эксперты, киевский клуб будет доволен и ничьей в матче чемпионата Украины. Поражение не устраивает ни футболистов, ни главного наставника Луиша Каштру. Для него эта встреча может стать ключевой на посту руководителя донецкого клуба.

По мнению Евгения, когда команда показывает такие результаты, тогда боссы клуба должны менять тренера. "Шахтер" же не может себе позволить предоставить тренеру много времени на строительство команды. Здесь важно не столько то, что "горняки" проиграли с разгромным счетом 0:6 в матче Лиги чемпионов против "Боруссии" (М), а то, насколько футболисты доверяют своему тренеру.

"Все будут осторожными. Однако "горнякам" терять нечего. Команде Каштру ничего не остается, как действовать агрессивно, пытаться вести игру. "Динамо "устроит и ничья, а значит сохранение комфортного отрыва от" Шахтера " в четыре очка. Думаю, наши гранды выйдут решать разные задачи", – заявил Левченко.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится уже в воскресенье, 8 ноября. Команды выйдут на газон НСК "Олимпийский" в Киеве в 17:00.