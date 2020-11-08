Поражение от "Динамо" может стать "роковым" для Каштру, – эксперт Евгений Левченко
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас работает в роли футбольного эксперта, поделился ожиданиями от украинского дерби между "Динамо" и "Шахтером". Он считает, что этот матч может стать ключевым для наставника "горняков" Луиша Каштру.
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