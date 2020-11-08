Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Леонид Буряк поделился ожиданиями от украинского "эль-классико" между киевлянами и их извечным соперником "Шахтером". Легенда клуба считает, что матч потерял ту особенность, которую имел раньше.

Украинский специалист с нетерпением ждет украинское дерби. Обе команды находятся не в оптимальных составах, поэтому такие проблемы будут добавлять поединку интереса. Об этом рассказал Леонид Буряк в интервью Sport.ua.

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"Я хочу увидеть такое дерби, которое было раньше. В последнее время были не те матчи в плане зрелищности. А хочется праздника и качественной игры. Хотя даже когда матчи со зрителями были, интерес к украинскому дерби исчез. Ранее по 50-60 тысяч ходило на "Динамо" – "Шахтер". А в последнее время приходило 8-10 тысяч", – сказал Буряк.

По словам наставника, интрига в таких матчах никуда не исчезала, но болельщики и футболисты начали относиться к таким встречам несколько иначе. Тренер отметил, что одной из проблем этого является отсутствие фанатов на трибунах. Поэтому дерби превратилось на товарищескую игру.

Встреча между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" уже в воскресенье, 8 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.

Кто не сможет принять участие в матче

Единственные игроки, которые не сыграют в этом матче за "Шахтер" – травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили и Максим Малышев.

В киевском клубе куда большие кадровые потери. Количество инфицированных коронавирусом игроков "Динамо" перед матчем с "Шахтером" составляет 12 игроков. Это два основных вратаря Георгий Бущан и Денис Бойко, защитники Виталий Миколенко и Александр Караваев, полузащитники Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуелунд, Тудор Белуце и Николай Шапаренко, а также нападающий Владислав Супряга.