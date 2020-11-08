Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко, який зараз працює у ролі футбольного експерта, поділився очікуваннями від українського дербі між "Динамо" та "Шахтарем". Він вважає, що цей матч може стати ключовим для наставника "гірників" Луїша Каштру.

Євген Левченко заявив, що матч команди розпочнуть обережно, але "гірникам" більше потрібна перемога, а особливо для тренера Каштру. Під яким сильно захиталось крісло через незадовільні результати команди, повідомляє zbirna.com. Варто прочитати: Дербі "Динамо" і "Шахтаря" перетворилось на товариську гру: легенда киян про майбутній матч

Ключовий матч для Каштру За словами експерти, київський клуб буде задоволений і нічиєю у матчі чемпіонату України. Поразка не влаштовує ні футболістів, ні головного наставника Луїша Каштру. Для нього ця зустріч може стати ключовою на посаді керманича донецького клубу.

На думку Євгена, коли команда показує такі результати, тоді боси клубу повинні змінювати тренера. "Шахтар" же не може собі дозволити надати тренеру багато часу на будівництво команди. Тут важливо не стільки те, що "гірники" програли з розгромним рахунком 0:6 в матчі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" (М), а те, наскільки футболісти довіряють своєму тренеру.