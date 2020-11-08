Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко, який зараз працює у ролі футбольного експерта, поділився очікуваннями від українського дербі між "Динамо" та "Шахтарем". Він вважає, що цей матч може стати ключовим для наставника "гірників" Луїша Каштру.
Ключовий матч для Каштру
За словами експерти, київський клуб буде задоволений і нічиєю у матчі чемпіонату України. Поразка не влаштовує ні футболістів, ні головного наставника Луїша Каштру. Для нього ця зустріч може стати ключовою на посаді керманича донецького клубу.
На думку Євгена, коли команда показує такі результати, тоді боси клубу повинні змінювати тренера. "Шахтар" же не може собі дозволити надати тренеру багато часу на будівництво команди. Тут важливо не стільки те, що "гірники" програли з розгромним рахунком 0:6 в матчі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" (М), а те, наскільки футболісти довіряють своєму тренеру.
"Всі будуть обережними. Однак "гірникам" втрачати нічого. Команді Каштру нічого не залишається, як діяти агресивно, намагатися вести гру. "Динамо" влаштує і нічия, а значить збереження комфортного відриву від "Шахтаря" в чотири очки. Думаю, наші гранди вийдуть вирішувати різні завдання, – заявив Левченко.
Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться вже у неділю, 8 листопада. Команди вийдуть на газон НСК "Олімпійський" у Києві о 17:00.