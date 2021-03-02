Бой UFC 253 между Пауло Костой и Исраэлем Адесаньей состоялся еще в сентябре 2020 года. Бразилец только сейчас признался, что вышел в октагон в нетрезвом состоянии.

Поединок между бойцами состоялся в конце сентября 2020 года, в котором Адесанья отправил в нокаут Косту уже во втором раунде. Боец из Бразилии был одним из главных претендентов на титул в среднем весе, но не оправдал ожидания.

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Все из-за алкоголя

Признание бразильца стало настоящей неожиданностью для всех. Пауло рассказал, что вышел на бой нетрезвым. 29-летний боец долго перед поединком не мог заснуть из-за судорог. Поэтому решил немного расслабиться и выпил бутылку вина, которая была в гостиничном номере.

В бою я был сонным и малоактивным. У меня не было ни агрессии, ни чувства, что я бьюсь за титул,

– заявил Коста.

Интересно, что из-за такой выходки Коста потерпел первое поражение в карьере. До этого он имел серию из 13 побед и занимал второе место в рейтинге UFC в среднем весе. Бразилец не сумел дать достойный бой сопернику и нанести Адесанье первое поражение, в активе которого 20 побед.