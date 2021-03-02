Бій UFC 253 між Пауло Костою та Ісраелем Адесанья відбувся ще у вересні 2020 року. Бразилець лише зараз зізнався, що вийшов в октагон у нетверезому стані.

Поєдинок між бійцями відбувся у наприкінці вересня 2020 року, у якому Адесанья відправив у нокаут Косту вже у другому раунді. Боєць з Бразилії був одним із головних претендентів на титул у середній вазі, але не виправдав очікування.

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Все через алкоголь

Зізнання бразильця стало справжньою несподіванкою для усіх. Пауло розповів, що вийшов на бій нетверезим. 29-річний боєць довго перед поєдинком не міг заснути через судоми. Тому вирішив дещо розслабитись та випив пляшку вина, яка була у готельному номері.

У бою я був сонним і малоактивним. У мене не було ні агресії, ні почуття, що я б'юся за титул,

– заявив Коста.

Цікаво, що через таку витівку Коста зазнав першої поразки у кар'єрі. До цього він мав серію з 13 звитяг та посідав друге місце у рейтингу UFC у середній вазі. Бразилець не зумів дати гідний бій супернику та завдати Адесаньї першої поразки, у активі якого 20 перемог.