Когда состоится дебют титулованного бойца из Украины Бондаря: дата поединка в UFC
Украинский боец в смешанных единоборствах Денис Бондарь наконец узнал, когда проведет дебютный бой в UFC. Украинец выйдет в октагон весной 2021 года.
Источник:инстаграм Rawsportsentertainment
Дата дебюта
Уже в этом 2021 году украинские поклонники MMA смогут увидеть впервые в UFC поединок Дениса Бондаря.
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Дебют украинца на турнире UFC Fight Night 192 состоится 22 мая. Его соперником станет американец Виктор Родригес.
- Украинский боец должен был дебютировать в UFC еще 6 февраля в США против Оди Осборна. Однако бой был отложен на неопределенный срок из-за отсутствия американской визы.
- 28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC, а также в 2019 году стал чемпионом мира по ММА среди любителей. В его активе 13 поединков, в которых он одержал 12 побед.
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