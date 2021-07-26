Поражают амбициями: самые молодые спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2020

Олимпийские игры-2020 собрали в Токио 11 тысяч спортсменов из более 200 стран мира. Среди них есть много перспективных атлетов, которым еще даже не исполнилось 18 лет.

Каждый из них, несмотря на юный возраст, уже успел пережить немало взлетов и падений, а некоторые и даже серьезные травмы. Впрочем, невзгоды не сломали их, а наоборот – закалили и побудили к новым свершениям. Больше о самых молодых олимпийцах – читайте в материале спорта 24.

Стоит внимания Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

Хенд Заза, Сирия, 12 лет, настольный теннис

Это самая молодая из всех спортсменов, участвующих в Олимпийских играх-2020. Юная сирийка вошла в историю, выиграв отборочный турнир в Западной Азии, когда ей было всего 11 лет. Так девочка забронировала себе место на Олимпийских играх в Токио. Тогда в финале соревнований Заза обыграла ливанку Мариану Саакян, почти в 4 раза старше ее (на момент турнира той было 42).

По данным OlyMADMen, Заза станет пятым самым молодым известным олимпийцем в истории со времен румынской фигуристки Беатрис Хуст, которая участвовала в соревнованиях в 1968 году.



Хенд Заза представляет Сирию на Олимпиаде-2020 / Фото Hong Kong Table Tennis Association Ltd

"Я очень редко видела, чтобы игрок в таком юном возрасте играл с такой радостью и тренировался с такой интенсивностью", – так о Заза отзывалась Ева Джелер, бывшая тренер национальной сборной Германии по настольному теннису. По ее мнению, сирийке еще нужно поработать над своей техникой. Впрочем, ее решимость и желание играть – это именно то, что может стать залогом успеха в будущем.

12-летняя спортсменка большую часть своей жизни прожила в стране, окутанной войной. Конфликт вспыхнул там весной 2011 года, когда Зазе было только 2. От начала своей карьеры она могла играть лишь в 2 – 3 международных матчах на год.

"В предыдущие годы конфликт в Сирии помешал нам участвовать во многих мероприятиях, но мы изо всех сил старались поддерживать настольный теннис в нашей стране", – подчеркнул Басам Халил, президент национальной федерации настольного тенниса.

Алексей Середа, Украина, 15 лет, прыжки в воду

Ни один сириец, мужчина или женщина, ранее не принимал участия в Олимпийских играх по настольному теннису.

Середа – украинский прыгун в воду и самый молодой спортсмен олимпийской сборной Украины. Парень родился 25 декабря 2005 года в Николаеве. Дебют в национальной команде состоялся, когда ему было 13. Тогда в финале соревнований по синхронным прыжкам спортсмен в паре с 17-летним Олегом Сербиным получил четвертое место на чемпионате мира по водным видам спорта.

В 2019 году Середа показал отличный результат на чемпионате Европы по прыжкам в воду – стал самым молодым чемпионом в прыжках с вышки. В мае 2021 года он повторил это достижение в смешанной паре с Ксенией Байло и стал двукратным европейским чемпионом.



Алексей Середа в 2019 году / Фото НОК Украины

В мае 2021 года на Кубке Украины парень выступал с усложненной программой и установил личный рекорд. После он анонсировал, что к Олимпийским играм планирует добавить к ней еще один новый прыжок.

"Уже его прыгаю, но в соревнования не вставлял, поскольку плохо пока выполняю", – пояснил Середа и заверил, что будет работать над техникой.

Илья Ковтун, Украина, 17 лет, спортивная гимнастика

Украинский гимнаст, родом из Черкасс, родился 10 августа 2003 года. Он тренируется в областной детско-юношеской спортивной школе "Олимпия", тренер – Ирина Надюк. Парня называют одним из самых перспективных юниоров в мире. Ведь он уже успел стать призером юниорского чемпионата мира, шестикратным чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионата Европы среди юниоров, а также многократным чемпионом и призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля.



Илья Ковтун – перспективный украинский спортсмен / Фото European Gymnastics

Главный тренер сборной Украины Геннадий Сартинский описывает 17-летнего парня как очень сильного спортсмена, особенно в многоборье. По его словам, тот уже становится лидером команды.

"У него самая большая база и сложность на шести снарядах в сумме, а также работоспособность как у молодых", – говорил тренер в апреле 2021 года.

Скай Браун, Великобритания, 13 лет, скейтбординг

13-летняя спортсменка – самая молодая профессиональная скейтбордистка в мире. Впервые она приняла участие в соревнованиях, когда ей было только 8. Несмотря на юный возраст, девочка уже успела отметиться рядом достижений. В частности, первой смогла выполнить прыжок с полуторным оборотом вокруг своей оси и флип на 720 градусов. А также стала первой женщиной в истории, которая исполнила трюк фронтсайд 540. Кроме этого, девочка – самая юная спортсменка, которую финансирует Nike. Теперь Браун еще и самая молодая в истории представительница Великобритании на летних Олимпийских играх.



Браун будет выступать на соревнованиях после серьезных травм / Фото с сайта Олимпиады

Изначально она планировала выступать за Японию (именно там девочка родилась, оттуда ее мать). Однако в марте 2019 года Браун объявила, что будет выступать за страну отца – Великобританию. Такое решение она объяснила тем, что поддерживает "более расслабленный подход" Британской ассоциации скейтбординга.

Спортсменка лишь недавно оправилась от травм

. Браун завоевала бронзовые награды на Чемпионате мира по скейтбордингу в 2020 году и Всемирных экстремальных играх в 2021. Интересно, что у нее нет тренера по скейтбордингу, она самостоятельно изучает трюки с помощью видео на ютубе.

В 2020 году во время тренировок Браун ударилась о рампу и получила серьезные травмы – у нее диагностировали переломы черепа, левого запястья и руки. В больницу британку привезли без сознания, но медикам удалось ее спасти.

Что произошло с Браун на тренировке: смотрите видео

Впоследствии в своем инстаграме она опубликовала видео, в котором заверила, что несмотря на травму планирует побороться за медали на Олимпийских играх.

"Я хочу усердно работать, просто жду, когда мое тело восстановится. Спасибо всем, что пишете мне слова любви и поддержки. Простите, что заставила вас волноваться. Со мной будет все хорошо", – обратилась Браун к болельщикам.

Кокона Хираки, Япония, 12 лет, скейтбординг

Одной из соперниц Браун будет ее сверстница из Японии – Кокона Хираки, родившаяся 26 августа 2008 года. Сейчас девочка занимает шестую позицию в мировом рейтинге (британка – третью). Олимпийский дебют совсем не отпугивает спортсменку.

"Я буду делать все так, как и всегда. Главное – кайфовать от своего выступления", – заявила она накануне журналистам.



Хираки – соперница Скай Браун / Фото Life Without Andy

Хираки впервые стала на скейтборд в возрасте 5 лет. Когда ей было 10 лет и 11 месяцев она стала самой молодой скейтбордисткой, выигравшей медаль (серебряную) на Всемирных экстремальных играх в США.

По данным Олимпийского комитета Японии, Хираки стала самой молодой в истории представительницей Японии на Олимпийских играх и побила предыдущий рекорд, принадлежавший пловчихе Юкари Такемото. Она участвовала в Олимпийских играх в 1968 году в Мексике в возрасте 13 лет.

Кэти Граймс, США, 15 лет, плавание

15-летняя Граймс из Лас-Вегаса стала самой молодой американской пловчихой, которая участвовала в Олимпийских играх после 14-летней Аманды Бирд в 1996 году. В Токио она посоревнуется в заплыве на 800 метров.



Американская пловчиха Кэти Граймс / Фото Peter H. Bick Photography

5-кратная олимпийская чемпионка и 15-кратная чемпионка мира Кейт Ледеки из США оценила спортивные перспективы девочки. Именно Ледеки также в том же возрасте, что и Граймс, дебютировала на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда она завоевала золото на дистанции в 800 метров вольным стилем, лидируя от начала и до конца заплыва. По словам легендарной американской пловчихи Граймс "даже не будущее спорта, она уже его настоящее".

Колин Даффи, США, 17 лет, скалолазание

Даффи – профессиональный американский альпинист, самый молодой участник нового олимпийского вида спорта. Родился 10 декабря 2003 года.

"Я начал заниматься скалолазанием в местном развлекательном центре, когда мне было около 4 или 5 лет. А потом я просто как будто продвинулся вверх", – рассказал спортсмен.



Спортивный альпинист Колин Даффи из США / Фото Bree Robles

Даффи тренируется перед Олимпиадой: смотрите видео

При обычных условиях спортивный альпинист три раза в неделю тренируется с командой ABC в Боулдере, штат Колорадо, а в выходные занимается в спортзале. Впрочем, всего лишь через несколько недель после того, как он обеспечил себе место в олимпийской сборной США, началась пандемия коронавируса COVID-19. Это коренным образом изменило график его тренировок, долгое время ему пришлось тренироваться дома. Для этого он обустроил специальную стену у себя в подвале. В то же время постоянно пытался поддерживать онлайн-связь со своим личным тренером.