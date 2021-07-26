Кожен з них, попри юний вік, вже встиг пережити чимало злетів та падінь, а дехто й навіть серйозні травми. Втім, негаразди не зламали їх, а навпаки – загартували й спонукали до нових звершень. Більше про наймолодших олімпійців – читайте у матеріалі Спорту 24.

Варте уваги Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Хенд Заза, Сирія, 12 років, настільний теніс

Це наймолодша з усіх спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх-2020. Юна сирійка увійшла в історію, вигравши відбірковий турнір в Західній Азії, коли їй було всього 11 років. Так дівчинка забронювала собі місце на Олімпійських іграх в Токіо. Тоді у фіналі змагань Заза обіграла ліванку Маріану Саакян, майже у 4 рази старшу за неї (на момент турніру тій було 42).

За даними OlyMADMen, Заза стане п'ятим наймолодшим відомим олімпійцем в історії з часів румунської фігуристки Беатріс Хуст, яка брала участь у змаганнях у 1968 році.



Хенд Заза представляє Сирію на Олімпіаді-2020 / Фото Hong Kong Table Tennis Association Ltd

"Я дуже рідко бачила, щоб гравець у такому юному віці грав з такою радістю й тренувався з такою інтенсивністю", – так про Зазу відгукувалася Єва Джелер, колишня тренерка національної збірної Німеччини з настільного тенісу. На її думку, сирійці ще потрібно попрацювати над свою технікою. Втім, її рішучість та бажання грати – це саме те, що може стати запорукою успіху у майбутньому.

12-річна спортсменка більшу частину свого життя прожила у країні, огорнутій війною. Конфлікт спалахнув там весною 2011 року, коли Зазі було лише 2. Від початку своєї кар'єри вона могла грати лише у 2 – 3 міжнародних матчах на рік.

"У попередні роки конфлікт у Сирії завадив нам брати участь у багатьох заходах, але ми щосили намагалися підтримувати настільний теніс в нашій країні", – підкреслив Басам Халіл, президент національної федерації настільного тенісу.

Зверніть увагу! Жоден сирієць, чоловік чи жінка, раніше не брав участі в Олімпійських іграх з настільного тенісу.

Олексій Середа, Україна, 15 років, стрибки у воду

Середа – український стрибун у воду та наймолодший спортсмен олімпійської збірної України. Хлопець народився 25 грудня 2005 року в Миколаєві. Дебют у національній команді відбувся, коли йому було 13. Тоді у фіналі змагань зі синхронних стрибків спортсмен у парі з 17-літнім Олегом Сербіним здобув четверте місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

У 2019 році Середа показав відмінний результат на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду – став наймолодшим чемпіоном у стрибках з вишки. У травні 2021 року він повторив це досягнення у змішаній парі з Ксенією Байло та став двократним європейським чемпіоном.



Олексій Середа у 2019 році / Фото НОК України

У травні 2021 року на Кубку України хлопець виступав з ускладненою програмою й встановив особистий рекорд. Опісля він анонсував, що до Олімпійських ігор планує додати до неї ще один новий стрибок.

"Вже його стрибаю, але у змагання не вставляв, оскільки погано поки виконую", – пояснив Середа й запевнив, що буде працювати над технікою.

Ілля Ковтун, Україна, 17 років, спортивна гімнастика

Український гімнаст, родом із Черкас, народився 10 серпня 2003 року. Він тренується в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Олімпія", тренер – Ірина Надюк. Хлопця називають одним із найперспективніших юніорів у світі. Адже він вже встиг стати призером юніорського чемпіонату світу, шестиразовим чемпіоном Європи серед юніорів, призером чемпіонату Європи серед юніорів, а також багаторазовим чемпіоном та призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю.



Ілля Ковтун – перспективний український спортсмен / Фото European Gymnastics

Головний тренер збірної України Геннадій Сартинський описує 17-річного хлопця як дуже сильного спортсмена, особливо у багатоборстві. За його словами, той вже стає лідером команди.

"У нього найбільша база і складність на шести снарядах у сумі, а також працездатність як у молодих", – говорив тренер у квітні 2021 року.

Скай Браун, Велика Британія, 13 років, скейтбординг

13-річна спортсменка є наймолодшою професійною скейтбордисткою у світі. Вперше вона взяла участь у змаганнях, коли їй було лише 8. Попри юний вік, дівчинка вже встигла відзначитися низкою досягнень. Зокрема, першою змогла виконати стрибок з полуторним оборотом навколо своєї осі і фліп на 720 градусів. А також стала першою жінкою в історії, яка виконала трюк фронтсайд 540. Крім цього, дівчинка – наймолодша спортсменка, яку фінансує Nike. Тепер Браун ще й наймолодша в історії представниця Великої Британії на літніх Олімпійських іграх.



Браун виступатиме на змаганнях після серйозних травм / Фото з сайту Олімпіади

Спочатку вона планувала виступати за Японію (саме там дівчинка народилася, звідти її мати). Проте у березні 2019 року Браун оголосила, що виступатиме за країну батька – Велику Британію. Таке рішення вона пояснила тим, що підтримує "більш розслаблений підхід" Британської асоціації скейтбордингу.

Довідка. Браун виборола бронзові нагороди на Чемпіонаті світу зі скейтбордингу у 2020 році та Всесвітніх екстремальних іграх у 2021. Цікаво, що у неї немає тренера зі скейтбордингу, вона самостійно вивчає трюки за допомогою відео на ютубі.

Спортсменка лише недавно оговталася від травм

У 2020 році під час тренувань Браун вдарилася об рампу й зазнала серйозних травм – у неї діагностували переломи черепа, лівого зап'ястя й руки. У лікарню британку привезли непритомною, але медикам вдалося її врятувати.

Що відбулося з Браун на тренуванні: дивіться відео

Згодом у своєму інстаграмі вона опублікувала відео, в якому запевнила, що попри травму планує позмагатися за медалі на Олімпійських іграх.

"Я хочу ретельно працювати, просто чекаю, коли моє тіло відновиться. Спасибі всім, що пишете мені слова любові й підтримки. Вибачте, що змусила вас хвилюватися. Зі мною буде все добре", – звернулася Браун до вболівальників.

Кокона Хіракі, Японія, 12 років, скейтбординг

Однією із суперниць Браун буде її однолітка з Японії – Кокона Хіракі, яка народилася 26 серпня 2008 року. Наразі дівчинка посідає шосту позицію у світовому рейтингу (британка – третю). Олімпійський дебют зовсім не відлякує спортсменку.

"Я робитиму все так, як і завжди. Головне – кайфувати від свого виступу", – заявила вона напередодні журналістам.



Хіракі – суперниця Скай Браун / Фото Life Without Andy

Хіракі вперше стала на скейтборд у віці 5 років. Коли їй було 10 років і 11 місяців вона стала наймолодшою ​​скейтбордисткою, яка виграла медаль (срібну) на Всесвітніх екстремальних іграх у США.

За даними Олімпійського комітету Японії, Хіракі стала наймолодшою в історії представницею Японії на Олімпійських іграх й побила попередній рекорд, який належав плавчині Юкарі Такемото. Та брала участь в Олімпійських іграх у 1968 році в Мексиці у віці 13 років.

Кеті Граймс, США, 15 років, плавання

15-річна Граймс з Лас-Вегаса стала наймолодшою ​​американською плавчинею, яка брала участь в Олімпійських іграх після 14-річної Аманди Бірд у 1996 році. У Токіо вона позмагається у запливі на 800 метрів.



Американська плавчиня Кеті Граймс / Фото Peter H. Bick Photography

5-разова олімпійська чемпіонка та 15-кратна чемпіонка світу Кейт Ледекі зі США оцінила спортивні перспективи дівчинки. Саме Ледекі також у тому ж віці, що й Граймс, дебютувала на літній Олімпіаді-2012 у Лондоні. Тоді вона завоювала золото на дистанції у 800 метрів вільним стилем, лідируючи від початку й до кінця запливу. За словами легендарної американської плавчині Граймс "навіть не майбутнє спорту, вона вже його сьогодення".

Колін Даффі, США, 17 років, скелелазіння

Даффі – професійний американський альпініст, наймолодший учасник нового олімпійського виду спорту. Народився 10 грудня 2003 року.

"Я почав займатися скелелазінням в місцевому розважальному центрі, коли мені було близько 4 або 5 років. А потім я просто ніби просунувся вгору", – розповів спортсмен.



Спортивний альпініст Колін Даффі зі США / Фото Bree Robles

Даффі тренується перед Олімпіадою: дивіться відео

За звичайних умов спортивний альпініст тричі на тиждень тренується з командою ABC у Боулдері, штат Колорадо, а у вихідні займається у спортзалі. Втім, всього лиш за кілька тижнів після того, як він забезпечив собі місце в олімпійській збірній США, почалася пандемія коронавірусу COVID-19. Це докорінно змінило графік його тренувань, тривалий час йому довелося тренуватися вдома. Для цього він облаштував спеціальну стіну в себе у підвалі. Водночас постійно намагався підтримувати онлайн-зв'язок зі своїм особистим тренером.

Зверніть увагу! Олімпійські ігри-2020 у Токіо розпочалися 23 липня й триватимуть до 8 серпня. 24 канал висвітлює хід змагань та інформуватиме вас про успіхи юних спортсменів. За усіма новинами Олімпіади – слідкуйте тут.