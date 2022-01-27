Принес с собой куриные крылышки на пресс-конференцию

В Кливленде на стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором Кливленд Кавальерс принимал Милуоки Бакс. Встреча завершилась большой победой со счетом 115:99.

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Однако лидер Милуоки Бакс не грустил. Адетокунбо на пресс-конференции после матча выглядел довольным и ел крылышки.

Видео с пресс-конференции

Чемпион НБА присаживаясь к микрофону облизал пальцы. Очевидно, что часть крылышек он съел по дороге. Яннис с удовольствием отвечал на вопросы и продолжал жевать.

Интересно! В прошлом году Адетокунбо сделал заказ на 50 куриных крылышек на следующий день после победного и заключительного матча финальной серии с Санз, в котором он набрал 50 очков.