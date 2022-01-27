Принес с собой куриные крылышки на пресс-конференцию
В Кливленде на стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором Кливленд Кавальерс принимал Милуоки Бакс. Встреча завершилась большой победой со счетом 115:99.
Смотрите также Два года гибели: Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте трагедии
Однако лидер Милуоки Бакс не грустил. Адетокунбо на пресс-конференции после матча выглядел довольным и ел крылышки.
Видео с пресс-конференции
Чемпион НБА присаживаясь к микрофону облизал пальцы. Очевидно, что часть крылышек он съел по дороге. Яннис с удовольствием отвечал на вопросы и продолжал жевать.