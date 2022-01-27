Приніс із собою курячі крильця на пресконференцію

У Клівленді на стадіоні "Рокет Мортгедж Філдхаус" відбувся матч регулярного чемпіонату НБА, в якому Клівленд Кавальєрс приймав Мілуокі Бакс. Зустріч завершилася великою перемогою господарів із рахунком 115:99.

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Проте лідер Мілуокі Бакс не журився. Адетокунбо на пресконференції після матчу виглядав задоволеним та їв крильця.

Відео з пресконференції

Чемпіон НБА сідаючи до мікрофона облизав пальці. Очевидно, що частину крилець він з'їв по дорозі. Янніс із задоволенням відповідав на запитання і продовжував жувати.

Цікаво! Минулого року Адетокунбо зробив замовлення на 50 курячих крилець наступного дня після переможного та заключного матчу фінальної серії з Санз, у якому він набрав 50 очок