Причиной такого наказания послужила ситуация перед матчем отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 между Вентспилсом и Бордо. Тогда на рефери выходили люди с целью повлиять на исход игры.

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"В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами Бордо и Вентспилс. Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранен от футбольной деятельности на время расследования", – сообщает источник.

Поединок состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой Бордо со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.

Лапочкин играл на тотализаторе

В 2020 году в России Лапочкин фигурировал в списке подозреваемых по делу о ставках на тотализаторе.