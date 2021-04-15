Причиной такого наказания послужила ситуация перед матчем отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 между Вентспилсом и Бордо. Тогда на рефери выходили люди с целью повлиять на исход игры.
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"В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами Бордо и Вентспилс. Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранен от футбольной деятельности на время расследования", – сообщает источник.
Лапочкин играл на тотализаторе
В 2020 году в России Лапочкин фигурировал в списке подозреваемых по делу о ставках на тотализаторе.