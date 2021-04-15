Причиною такого покарання послужила ситуація перед матчем відбіркового раунду Ліги Європи-2018/19 між Вентспілсом і Бордо. Тоді на рефері виходили люди з метою вплинути на результат гри.

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"У 2018 році Лапочкін працював на матчі Ліги Європи між командами Бордо і Вентспілс. Одна зі сторін зробила спробу звернутися до Лапочкіна з проханням забезпечити необхідний результат. Лапочкін відмовився, але не повідомив про це в УЄФА – це порушення. Тому він і відсторонений від футбольної діяльності на час розслідування", – повідомляє джерело.

Поєдинок відбувся 26 липня 2018 року і завершився виїзною перемогою Бордо з рахунком 1:0. За підсумками двох зустрічей далі пройшов французький клуб.

Лапочкін грав на тоталізаторі

У 2020 році в Росії Лапочкін фігурував у списку підозрюваних у справі про ставки на тоталізаторі.