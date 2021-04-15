Бойцы действовали осторожно, однако уже в первом размене россиянин оказался на канвасе, и Ли начал засыпать оппонента градом ударов со спины.

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В результате беззащитного Тимофея спас рефери, который остановил схватку и зафиксировал технический нокаут. Случилось это на 73-й секунде.

Видео нокаута в бою Настюхин – Ли

Комментируя победу, Кристиан заявил, что этот бой был самым важным в его карьере, поскольку вскоре у него должна родиться дочь. Свой триумф он посвятил ей.