Бойцы действовали осторожно, однако уже в первом размене россиянин оказался на канвасе, и Ли начал засыпать оппонента градом ударов со спины.
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В результате беззащитного Тимофея спас рефери, который остановил схватку и зафиксировал технический нокаут. Случилось это на 73-й секунде.
Видео нокаута в бою Настюхин – Ли
Комментируя победу, Кристиан заявил, что этот бой был самым важным в его карьере, поскольку вскоре у него должна родиться дочь. Свой триумф он посвятил ей.
- 22-летний сингапурец выиграл 15 поединков на профессиональном уровне и проиграл 3.
- Что касается Настюхина, то для него это поражение стало 5-м в карьере. На его счету также 14 побед.