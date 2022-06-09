Попробовал себя в новой роли: Месси снялся в аргентинском сериале – видео тизера
Источник:RMC Sport
Форвард ПСЖ Лионель Месси попробовал себя в новой роли. Футболист снялся в аргентинском сериале.
Месси снялся в сериале на родине
Сериал с участием аргентинского футболиста называется "Защитники". Месси сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала.
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Форвард ПСЖ появится в первой серии второго сезона. Зрители смогут посмотреть ленту в 2023 году.
Съемки проходили в Буэнос-Айресе и Париже.
В сериале идет речь о трех футбольных агентах, которые вынуждены объединить усилия для побега от банкротства. Создано ими агентство The Protectors Inc. Не только ведет футбольные дела клиентов, но и работает с ними за пределами поля, спасая во всей плетенице необычных ситуаций.
В сериале от Disney Media Networks Latin America вышел один сезон с оценкой 6,5 баллов из 10 на IMDb.
Видео тизера
Новое достижение аргентинца
- Недавно форвард продемонстрировал феерическую результативность в товарищеском матче между сборными Аргентины и Эстонии, состоявшемся в испанской Памплоне.
- Матч закончился со счетом 5:0 в пользу аргентинцев, все мячи забил Месси. Это позволило ему составлять несколько исторических достижений.
- Месси обошел Пеле по числу голов в карьере – 769 против 767.
- Лионель стал третьим игроком в истории сборной Аргентины, забившим 5 голов в матче за "альбиселестес".
- Ни один игрок в истории футбола не имеет больше очков по системе "гол+пасс", чем Лео. В активе Месси 1100 очков в 974-х матчах за клуб и сборную. Чтобы дойти до такой статистики, нужно набирать минимум 50 очков в течение 22 сезонов.